Итальянская актриса Орнелла Мути захотела стать гражданкой РФ

Известная по фильму «Укрощение строптивого» итальянская актриса Орнелла Мути призналась, что хотела бы получить гражданство России. По ее словам, это связано с матерью - наполовину россиянкой. На данный момент артистка собирает необходимые документы, но все усложняется итальянской бюрократией.

«Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее», - цитирует ТАСС слова Мути.

Ранее уругвайская певица и актриса Наталия Орейро получила российский паспорт. Указ о присвоении Орейро российского гражданства подписал президент Владимир Путин. Также гражданство было присвоено ее сыну Мерлину.