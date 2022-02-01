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Итальянская актриса Орнелла Мути захотела стать гражданкой РФ

Алексей Курильченко
10:57 01.02.2022
Артистка собирает необходимые документы, но столкнулась с итальянской бюрократией.
Итальянская актриса Орнелла Мути захотела стать гражданкой РФ
© Фото: Imago-Images, Emmefoto, Globallookpress
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Известная по фильму «Укрощение строптивого» итальянская актриса Орнелла Мути призналась, что хотела бы получить гражданство России. По ее словам, это связано с матерью - наполовину россиянкой. На данный момент артистка собирает необходимые документы, но все усложняется итальянской бюрократией.

«Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее», - цитирует ТАСС слова Мути.

Ранее уругвайская певица и актриса Наталия Орейро получила российский паспорт. Указ о присвоении Орейро российского гражданства подписал президент Владимир Путин. Также гражданство было присвоено ее сыну Мерлину.

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