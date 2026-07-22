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Путин поздравил Газманова с 75-летием

Президент выразил уважение артисту за его вклад в реализацию общественно значимых инициатив.
Гоар Хачатурян 22-07-2026 11:38
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Олега Газманова с 75-летним юбилеем. Глава государства пожелал ему крепкого здоровья и новых профессиональных достижений.

«Вы успешно реализовали себя на творческом поприще, добились широкого зрительского успеха как талантливый артист, исполнитель многих популярных песен», - говорится в поздравительной телеграмме.

Президент также отметил активную гражданскую позицию Олега Газманова. Владимир Путин выразил уважение артисту за большой личный вклад в реализацию общественно значимых инициатив.

Сегодня Олег Газманов празднует свое 75-летие. Незадолго до юбилея народный артист удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее российский певец и композитор положительно оценил идею об изучении песен в школах. В разговоре со Zvezdanews он заявил, что без воспитания в патриотическом духе «не выжить в такое время».

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