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Газманов призвал к изучению патриотических песен в школах

Школьную программу обучения российских школьников хотят обновить, добавив изучение песен.
Ирина Егорова 2025-01-24 13:35:52
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Российский певец и композитор Олег Газманов положительно оценил идею об изучении песен в школах. В разговоре со «Звездой» он заявил, что без воспитания в патриотическом духе «не выжить в такое время».

«Я считаю, что в школах можно и нужно петь и разбирать такие песни. И я рад, что государство включилось активно в этот процесс», - отметил Газманов.

По словам певца, у нового поколения детей есть желание сочинять песни в поддержку российских бойцов на СВО и композиции о Родине.

Ранее чиновники Минпросвещения России сформировали экспертную группу, которая решит, какие исполнители и композиции будут включены в этот песенник. Пока неизвестно, изменения коснутся уроков музыки или изучение этих песен будет проводиться в рамках уроков «Разговоры о важном».

#песни #программа #Олег Газманов #Школьники #наш эксклюзив #изучение
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