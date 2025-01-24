Газманов призвал к изучению патриотических песен в школах

Российский певец и композитор Олег Газманов положительно оценил идею об изучении песен в школах. В разговоре со «Звездой» он заявил, что без воспитания в патриотическом духе «не выжить в такое время».

«Я считаю, что в школах можно и нужно петь и разбирать такие песни. И я рад, что государство включилось активно в этот процесс», - отметил Газманов.

По словам певца, у нового поколения детей есть желание сочинять песни в поддержку российских бойцов на СВО и композиции о Родине.

Ранее чиновники Минпросвещения России сформировали экспертную группу, которая решит, какие исполнители и композиции будут включены в этот песенник. Пока неизвестно, изменения коснутся уроков музыки или изучение этих песен будет проводиться в рамках уроков «Разговоры о важном».