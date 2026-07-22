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Военнослужащие доставили гумпомощь жителям Курской области

Бойцы доставили продуктовые наборы, предметы первой необходимости и гигиенические средства.
22-07-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В городе Суджа Курской области военнослужащие группировки войск «Север» оказали гуманитарную поддержку населению, проживающему в приграничной зоне. Кадры опубликовало Минобороны России. Бойцы доставили продуктовые наборы, предметы первой необходимости и гигиенические средства. Местные жители в свою очередь с теплотой встречают российских военнослужащих.

По словам горожан, поддержка военных особо важна в условиях восстановления мирной жизни. Военнослужащие стараются приезжать к ним как можно чаще. Кроме передачи гуманитарной помощи, они уделяют время общению - принимают обращения, выслушивают их, говорят о жизни. Это поддерживает людей не меньше, чем продукты.

Подобные акции проводятся на регулярной основе в населенных пунктах в зоне ответственности группировки. Помощь оказывается всем нуждающимся, независимо от возраста и социального статуса.

Доставка проходит с учетом всех мер безопасности: маршруты тщательно проверяются саперами, а движение групп прикрывается средствами РЭБ. Кроме того, помогают расчеты мобильных огневых групп, которые защищают от возможных атак беспилотников противника.

Военнослужащие 145-го полка морской пехоты группировки войск «Север» ранее доставили гуманитарную помощь мирному населению, проживающему в приграничной зоне на Сумском направлении. Местным жителям передали продуктовые наборы, средства личной гигиены и предметы первой необходимости, в том числе лекарственные препараты, которые особенно необходимы пожилым людям и семьям с детьми.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #Курская область #гуманитарная помощь #продуктовые наборы #Суджа
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