Переписки с DeepSeek оказались доступны по ссылке в поисковике

Переписки, в том числе русскоязычных пользователей ИИ-сервиса DeepSeek, оказались в публичном доступе по специальному поисковому запросу. Это стало известно после массовых жалоб в соцсетях.

Сообщается, что при введении специального запроса Google выдает ряд переписок. Перейдя по ним, можно посмотреть названия документов, которые отправлял пользователь, вопросы и ответы от нейросети.

Выяснилось, что Google проиндексировал публичные ссылки на чаты, которые создавали сами пользователи, чтобы передать их третьим лицам. Известно, что в выдаче поисковика появляются только те чаты, владельцы которых самостоятельно включили общий доступ.

Ранее сообщалось, что американские власти могут заблокировать доступ своих граждан к чат-боту китайской компании DeepSeek. В США планировали провести целое расследование, чтобы выяснить, не обходила ли китайская компания действующие ограничения для приобретения американских микросхем.