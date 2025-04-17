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NYT: власти США могут заблокировать доступ американцев к DeepSeek

Белый дом пообещал проверить, не обходила ли китайская компания ограничений на покупку американских микросхем.
Ян Брацкий 2025-04-17 01:51:58
© Фото: IMAGOZoonar.comStefan Dinse www.imago-images.de Global Look Press

Власти США могут заблокировать доступ американцев к чат-боту китайской компании DeepSeek. Кроме того, Белый дом рассматривает запрет на покупку DeepSeek американских технологий, в частности чипов для технологий искусственного интеллекта, пишет газета The New York Times.

По данным издания, власти США проведут расследование с целью выяснить, не обходила ли китайская компания действующие ограничения для приобретения американских микросхем.

Ранее американские власти ввели ограничения на экспорт микросхем в Китай. Из-за санкций технологический гигант Nvidia ожидает убытки в размере $5,5 млрд.

В конце января китайская компания объявила о выпуске новой версии чат-бота, который по многим параметрам превосходит ChatGPT. Чат-бот DeepSeek быстро набрал популярность по всему миру и привел к колебаниям на фондовых рынках.

В минувший понедельник президент США Дональд Трамп пообещал провести расследование и оценить всю цепочку поставок в страну электроники и полупроводников. По его словам, никто «не соскочит с крючка» из-за несправедливых, по его мнению, балансов и барьеров.

#сша #искуственный интеллект #микросхемы #чат-бот #DeepSeek #Nvidia
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