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Зидан возглавил сборную Франции по футболу

На специалиста претендовали некоторые топ-клубы, но бывший игрок сборной Франции сделал выбор в пользу национальной команды.
Ян Брацкий 22-07-2026 04:13
© Фото: IMAGOLAHALLE PIERRE, www.imago-images.de, Global Look Press

Новым главным тренером сборной Франции по футболу станет известный в прошлом футболист Зинедин Зидан. Стороны уже согласовали основные положения долгосрочного контракта и подписали его. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

По его данным, Зидан согласился встать у руля «трехцветных» еще в ноябре, но в юридическом поле соглашение оформили только сейчас. Со слов Романо, на Зидана претендовали многие топ-клубы, но он выбрал национальную команду.

Зинедин Зидан сделал перерыв в тренерской карьере в 2021 году. Тогда он возглавлял мадридский «Реал». Под его руководством «сливочные» завоевали 11 трофеев, включая титул победителя Лиги чемпионов.

Зидану предстоит непростая работа. На минувшем чемпионате мира сборная Франции осталась без медалей, уступив в матче за бронзу англичанам.

#Спорт #Франция #Футбол #тренер #сборная #Зидан #ЧМ-2026
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