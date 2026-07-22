Захарова: Зеленский уволил Сырского и Федорова за «успехи ВСУ на поле боя»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря об увольнении главы министра обороны Украины Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского, задалась вопросом, не за тех ли «успехи на поле боя» они были уволены, о которых совсем недавно Владимир Зеленский говорил на западных саммитах. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые т.н. "успехи на поле боя", которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, "как чудесно потрачены деньги, но надо еще?"», - сказала она.

Вчера, 21 июля, стало известно об отстранении от должности главкома ВСУ Александра Сырского. Новым главнокомандующим назначен Михаил Драпатый.

Кроме того, будет обновлен состав Генштаба украинских войск. В украинских СМИ и ранее появлялась информация о скором увольнении главкома ВСУ.

Об этом, в том числе, писал бывший советник экс-главы украинского минобороны Михаила Федорова Сергей Стерненко. Он рассказал, что в понедельник у Зеленского запланирована встреча с высшим руководством силовых структур, и в Киеве ходят слухи, что судьба Сырского может быть там решена.