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Президент Никарагуа отменил выборы в стране

Даниэль Ортега является бессменным лидером Никарагуа с 2007 года.
Виктория Стравинская 21-07-2026 09:57
© Фото: Li Mengxin, XinHua, Globallookpress

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в его стране больше не будет выборов. Об этом сообщает Reuters.

Ортега считает, что отмена выборов перекроет пути для оппозиции. Сам он находится у власти с 2007 года. До этого он управлял страной в период с 1979 по 1990 год.

«Здесь больше не будет выборов, на которых они (оппозиция. - Прим. ред.) могли бы попытаться захватить правительство и власть. Времена, когда партии, поддерживаемые янки и сомосистами, вернулись бы к власти, прошли и больше никогда не повторятся», - заявил лидер Никарагуа.

Как напоминает агентство, Даниэль Ортега в прошлом году еще больше укрепил власть с помощью конституционных реформ, включающих назначение его жены Росарио Мурильо «сопрезидентом» и продление президентского срока до шести лет. Супруги контролируют почти все аспекты правительства, в том числе армию и судебную систему.

Напомним, в начале января 2022 года президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Никарагуа Даниэля Ортегу с переизбранием. Тогда же стороны отметили важность продолжения тесной координации в русле двустороннего стратегического партнерства на международной арене.

#Выборы #оппозиция #Никарагуа #Даниэль Ортега #отмена выборов
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