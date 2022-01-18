Путин по телефону поздравил президента Никарагуа с переизбранием

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Никарагуа Даниэлем Ортегой. Российский лидер, в частности, поздравил президента Республики с переизбранием на высший государственный пост и состоявшимся на прошлой неделе вступлением в должность. В ходе беседы была подтверждена неизменная поддержка труда правительства Никарагуа по обеспечению суверенитета Республики, а также готовность в будущем способствовать социально-экономическому развитию государства.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, в частности, в сфере транспорта и сельского хозяйства. Особо отмечено эффективное взаимодействие по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин и их совместное производство на территории Никарагуа», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также российская и никарагуанская стороны отметили важность продолжения тесной координации в русле двустороннего стратегического партнерства на международной арене. При этом Даниэль Ортега и Владимир Путин договорились о будущих контактах.

«Даниэль Ортега выразил искреннюю признательность российской стороне за солидарность с народом Никарагуа», - подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Ранее Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обменялись мнениями по событиям в Казахстане. Стороны также затронули проблемы внутриукраинского урегулирования и деструктивные действия Киева.