В Великобритании высмеяли призывы запретить мультфильм «Маша и Медведь»

Призыв британского парламента прекратить в стране трансляцию российского мультфильма «Маша и Медведь» высмеяли в Великобритании. Об этом заявил бывший посол страны в Узбекистане (2002-2004), шотландский политический активист Крейг Мюррей.

«Ну да, я думаю, это действительно "очень опасный" мультфильм», - сыронизировал собеседник РИА Новости.

После чего он добавил, что считает эту «антироссийскую пропаганду» оскорбительной. Мюррей подчеркнул, что ему больно на это смотреть.

Ранее депутаты британского парламента призвали прекратить трансляцию в стране российского мультфильма «Маша и Медведь». Их не устроил эпизод, в котором Маша, по словам британских чиновников, носит фуражку советского пограничника, исторически связанную с НКВД.

Позже стало известно, что британские депутаты за сутки просмотрели 200 серий «Маши и Медведя». В 170 эпизодах они увидели, что девочка одета в нечто похожее на форму советских солдат.