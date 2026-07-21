МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Великобритании высмеяли призывы запретить мультфильм «Маша и Медведь»

Шотландский политический активист Крейг Мюррей назвал эту «антироссийскую пропаганду» оскорбительной.
Анастасия Митина 21-07-2026 06:44
© Фото: Daniel Kalker, dpa, Global Look Press

Призыв британского парламента прекратить в стране трансляцию российского мультфильма «Маша и Медведь» высмеяли в Великобритании. Об этом заявил бывший посол страны в Узбекистане (2002-2004), шотландский политический активист Крейг Мюррей.

«Ну да, я думаю, это действительно "очень опасный" мультфильм», - сыронизировал собеседник РИА Новости.

После чего он добавил, что считает эту «антироссийскую пропаганду» оскорбительной. Мюррей подчеркнул, что ему больно на это смотреть.

Ранее депутаты британского парламента призвали прекратить трансляцию в стране российского мультфильма «Маша и Медведь». Их не устроил эпизод, в котором Маша, по словам британских чиновников, носит фуражку советского пограничника, исторически связанную с НКВД.

Позже стало известно, что британские депутаты за сутки просмотрели 200 серий «Маши и Медведя». В 170 эпизодах они увидели, что девочка одета в нечто похожее на форму советских солдат.

#пропаганда #Великобритания #лондон #Мультфильм #Маша и медведь #Британский парламент #Крейг Мюррей
1
«Войска БПС группировки «Север»
2
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
3
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
4
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
5
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
6
УБИМ. Три машины в одной броне
7
Наземные беспилотники инженерных войск
8
БПЛА для войск БПС
9
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
10
Боевая подготовка призывников
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 