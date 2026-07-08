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Британские депутаты за сутки посмотрели 200 серий «Маши и Медведя»

Отмечается, что чиновники увидели в мультфильме схожесть розового наряда Маши с формой советских солдат.
Гоар Хачатурян 08-07-2026 12:33
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Global Look Press

Британские депутаты за сутки посмотрели 200 серий российского мультфильма «Маша и Медведь». Об этом пишет The Spectator.

«Слава богу, что в Великобритании все так хорошо, что более 50 депутатов парламента настолько заняты, что могут тратить свое время на лоббирование против детского мультфильма о непослушном четырехлетнем ребенке и несчастном медведе», - говорится в материале.

По словам автора статьи, чиновники увидели в 170 эпизодах, что девочка одета в нечто похожее на форму советских солдат. Как с иронией отмечается в тексте, этого было достаточно, чтобы Центр по борьбе с дезинформацией при правительстве Украины назвал этот мультфильм «инструментом российской мягкой силы».

Эта организация в прошлом вызывала споры, обвиняя любых критиков политики Киева в усилении или распространении российской пропаганды. Но это не помешало группе депутатов от разных партий написать письмо министру культуры Лизе Нэнди с просьбой вмешаться, говорится в статье. Чиновники требуют, чтобы она провела расследование и запретила показ «Маши и Медведя» в Великобритании.

О том, что депутаты британского парламента требуют прекратить трансляции в стране российского мультфильма, ранее писала и газета The Guardian. Утверждалось, что картина якобы нормализует советскую военную символику.

#в стране и мире #Великобритания #депутаты #Мультфильм #Маша и медведь #Британский парламент
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