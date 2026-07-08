Британские депутаты за сутки посмотрели 200 серий российского мультфильма «Маша и Медведь». Об этом пишет The Spectator.

«Слава богу, что в Великобритании все так хорошо, что более 50 депутатов парламента настолько заняты, что могут тратить свое время на лоббирование против детского мультфильма о непослушном четырехлетнем ребенке и несчастном медведе», - говорится в материале.

По словам автора статьи, чиновники увидели в 170 эпизодах, что девочка одета в нечто похожее на форму советских солдат. Как с иронией отмечается в тексте, этого было достаточно, чтобы Центр по борьбе с дезинформацией при правительстве Украины назвал этот мультфильм «инструментом российской мягкой силы».

Эта организация в прошлом вызывала споры, обвиняя любых критиков политики Киева в усилении или распространении российской пропаганды. Но это не помешало группе депутатов от разных партий написать письмо министру культуры Лизе Нэнди с просьбой вмешаться, говорится в статье. Чиновники требуют, чтобы она провела расследование и запретила показ «Маши и Медведя» в Великобритании.

О том, что депутаты британского парламента требуют прекратить трансляции в стране российского мультфильма, ранее писала и газета The Guardian. Утверждалось, что картина якобы нормализует советскую военную символику.