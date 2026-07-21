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NTV: госструктуры Украины могут быть причастны к подрыву «Северных потоков»

Обвиняемый в диверсии на газопроводах Сергей Кузнецов в разговоре со своей женой якобы признался в работе на СБУ.
Ян Брацкий 21-07-2026 22:49
© Фото: Danish Defense Ministry Xin Hua Globallookpress

Обвинительное заключение прокуратуры ФРГ содержит указания на возможную причастность государственных структур Украины к подрыву «Северных потоков». Об этом сообщает телеканал NTV.

«Документ содержит несколько указаний на возможную причастность государственных структур Украины к подрыву газопроводов "Северный поток"», - сообщил телеканал.

Журнал Stern, в свою очередь, пишет, что обвиняемый в диверсии на магистральных трубопроводах Сергей Кузнецов в разговоре со своей женой якобы признался в работе на СБУ. Издание сообщает, что телефонную беседу супругов следователи прослушивали, пока Кузнецов находился в итальянском изоляторе. В ходе беседы подозреваемый сетовал на то, что государство его бросило.

Напомним, первые официальные обвинения прокуратура ФРГ предъявила второго июля. В обвинительном заключении говорится, что содеянное представляет собой акт диверсии против мирной энергетической сети и квалифицируется как военное преступление.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Расследованием занялись компетентные органы Германии, Дании и Швеции. Москву к разбирательствам не допустили. Кремль неоднократно запрашивал данные по взрывам и ходу расследования, но ни разу не получил ответа. Более того, недавно высокий суд Лондона отказал компании-оператору газопроводов Nord Stream AG в страховой компенсации за их подрыв. Речь о сумме в $684 млн.

#Украина #Германия #Диверсия #Северный поток #ФРГ #СБУ #суд #Прокуратура #Сергей Кузнецов
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