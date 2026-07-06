Суд отказал Nord Stream AG в компенсации за взрыв «Северных потоков»

Высокий суд Лондона отказал компании-оператору газопроводов «Северный поток» Nord Stream AG в страховой компенсации за подрыв трубопроводов. Решение было вынесено судьей Клэр Моулдер.

В 2024 году Nord Stream AG подала в суд на страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance, которые отказались покрывать ущерб после взрывов. Компания требовала выплаты 580 миллионов евро (684 миллиона долларов).

Судья Моулдер заявила, что повреждения трубопроводов, включая разрывы и вмятины, были «прямо или косвенно вызваны войной». По ее мнению, такой ущерб не подпадает под страховое покрытие.

Истец утверждал, что трубопроводы не находились в зоне конфликта и не являлись частью боевых действий. Защита же настаивала на том, что условия страховки исключают причинение ущерба в результате войны или по приказу правительства.

Моулдер отметила, что для определения ответственности страховщиков не обязательно устанавливать виновника подрывов. Она пришла к выводу, что мотивы злоумышленников были связаны с военными действиями.

Взрывы на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.

Собственные расследования проводили Германия, Дания и Швеция, но в двух последних странах их прекратили. По версии прокуратуры ФРГ, взрывы организовали и провели «частные водолазы» с Украины, прибывшие на место на частной яхте.

В 2023 году американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором утверждал, что взрывные устройства были заложены под российскими газопроводами в июне 2022 года водолазами ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По данным Херша, операцию санкционировал тогдашний президент США Джо Байден.