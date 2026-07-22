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Минпросвещения опубликовало единые списки литературы для школьников

Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что подготовка этих списков является еще одним шагом к формированию единого образовательного пространства в России.
Анастасия Митина 22-07-2026 01:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Министерство просвещения России подготовило списки произведений для школьников из обязательной программы, внеклассного чтения и работ современных писателей патриотической направленности. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Подготовка списков литературы является еще одним шагом к формированию единого образовательного пространства», - прокомментировал глава ведомства Сергей Кравцов.

Он отметил, что включенные в списки произведения призваны познакомить школьников с наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности. Они также помогут родителям и учителям приобщить учеников к чтению.

В ведомстве подчеркнули, что списки уже направлены во все субъекты Российской Федерации. Их создали, чтобы образование было одинаково качественным по всей стране.

Ранее Кравцов заявил, что Минпросвещения РФ одобрило инициативу о включении посвященных СВО литературных произведений в образовательные программы школ. Также обсуждалось развитие сети профильных психолого-педагогических классов.

#в стране и мире #Школьники #Сергей Кравцов #произведения #Минпросвещения РФ #списки литературы
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