Неизвестные взломали аккаунт Марин Ле Пен в соцсети X

Страницу в социальной сети X лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен взломали. Об этом сообщила радиостанция RTL.

«За восемь месяцев до президентских выборов аккаунт Марин Ле Пен в социальной сети X был взломан», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на странице политика ненадолго появилась публикация на английском языке, которая рекламировала криптовалютный проект. Указывалось, что он подходит для тех, кто верит, что Франция должна оставаться свободной для принятия собственных решений и защиты собственной идентичности.

В конце публикации был опубликован перечень цифр, напоминающий номер криптокошелька. Почти сразу ее удалили.

Ранее во Франции из-за кибератаки на специальный сервис по обмену сообщениями между сотрудниками государственных структур Tchap могли быть украдены данные более 70 тысяч французских госслужащих. Отмечалось, что утечка могла содержать 643 тысячи сообщений, которыми они обменивались на протяжении трех лет.