В ФСБ рассказали о планах нацистов отравить красноармейцев инсектицидами

В ходе Великой Отечественной войны гитлеровцы готовили широкое применение отравляющих веществ. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ.

Свидетельство о намерениях гитлеровцев применить против Красной армии химическое оружие нашло отражение в оперативных документах НКГБ СССР 1943 года. Накануне Курской битвы начальник 4-го Управления НКГБ СССР Павел Судоплатов направил наркому госбезопасности СССР Всеволоду Меркулову спецсообщение, поступившее от оперативной группы, действовавшей в районе Борисова Минской области. В нем сообщалось о переброске германских войск и боевой техники из Минска в сторону Гомеля.

«Проследовал один эшелон с отравляющими веществами, имеющими запах яблок и 73 эшелона с боеприпасами до 900 т в каждом. Из разговоров офицеров германской армии, немцы намечают в 20-х числах июня с.г. наступление на правом фланге Орловского фронта, а также в районе Курска и Харькова», - говорилось в сообщении Судоплатова.

В ЦОС ФСБ отметили, что ОВ с характерным «яблочным» запахом - это, вероятно, нервно-паралитический газ «Табун». Также известный как Gelan, а позднее получивший название «Трилон 83», он вызывал судороги и быстрое удушающее действие.

После разгрома немецких войск под Сталинградом в советский плен попал командир одного из дивизионов 51-го минометного полка подполковник Герхард Вестербург. В ходе следствия сотрудники НКВД получили данные о его причастности к разработке химического оружия.

«За время работы с Вестербургом от него получены подробные показания по вопросам подготовки газовой войны Германией, испытанию новых видов БОВ, новых снарядов с БОВ и новых методов применения газов. В процессе работы Вестербург дал собственноручные показания о 25 видах боевых отравляющих веществ, проходивших испытания в большом количестве новых видов боеприпасов с БОВ, новых дегазационных средствах, химических средствах, принятых на вооружение германской армии», - сообщалось в рапорте от 28 апреля 1945 года на имя замначальника ГУПВИ НКВД СССР.

Полученные от подполковника Вестербурга, были доложены руководству страны. 10 марта 1945 года нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия направил докладную записку Иосифу Сталину. К ней были приложены собственноручные показания Вестербурга о подготовке Германии к газовой войне.

Вестербург рассказывал, что общее руководство подготовкой нацистской Германии к химической войне осуществляли рейхсканцлер Адольф Гитлер, начальник штаба оперативного руководства вермахта генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, начальник верховного командования сухопутных войск генерал-полковник Франц Гальдер и начальник управления вооружений ОКХ генерал артиллерии Эмиль Лееб. В разработке боевых отравляющих веществ и способов их применения принимали участие известные германские ученые-химики.

Под руководством немецкого экспериментального отдела 9 в проводились работы по испытанию и исследованию возможности применения таких отравляющих веществ, как мышьяковистый водород, иприт, азотосодержащий иприт, синильная кислота. Помимо этого немецкие военные заново «открыли» как ОВ средство, которое ранее использовалось для защиты от насекомых-вредителей. Из документов, рассекреченных ФСБ, следует, что речь идет о веществе нервно-паралитического действия «Табун», открытого в 1936 году немецким химиком Герхардом Шрадером. Нацистские «экспериментаторы» отметили, что «Трилон» действует на живые существа немедленно. Специалисты из управления вооружений признали это БОВ наиболее действенным отравляющим веществом германской армии.

После появления на вооружении в начале 1950-х годов зомана и зарина «Табун» утратил свое военное значение. Однако он был внесен Конвенцией ООН о запрещении химического оружия 1993 года в список токсических химикатов 1-А.

ФСБ регулярно показывает документы, свидетельствующие о зверствах нацистов во время Великой Отечественной войны. Ранее было рассекречено дело украинской банды Дмитрия Купяка, убивавшей женщин, стариков и даже грудных детей в ходе Волынской резни. В выложенных службой документах приводятся доказательства зверств украинских националистов. При этом, как выяснилось, Купяк избежал наказания, переехал в Канаду, где стал владельцем ресторана.