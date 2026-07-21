Лукашенко приказал отправлять на границу с Украиной тех, кто плохо работает

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновников и работников, не справляющихся со своими обязанностями или нарушающих трудовую дисциплину во время уборочной кампании, могут направлять для службы в районы, расположенные у границы с Украиной. Такое заявление он сделал во время селекторного совещания, передает БелТА.

Белорусский лидер также сообщил, что по его распоряжению силы специальных операций уже размещены вдоль южной границы страны. При этом он подчеркнул, что Белоруссия не намерена предпринимать наступательных действий и укрепляет свои силы исключительно в целях обеспечения национальной безопасности.

«Всех, кто не умеет работать, - в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе. Мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко - комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их, в армию. Обычными солдатами», - сказал Лукашенко.

Он отметил, что в условиях дефицита кадров штрафы и увольнения не всегда являются эффективной мерой воздействия. По словам президента, вместо этого нарушителей можно привлекать к работе в подразделениях, дислоцированных в южном направлении, в том числе для оказания помощи военнослужащим.

«Это мой приказ. Не умеешь гайки крутить? Будешь помощником, будешь подносить "снаряды". Любое неисполнение - в армию. Пусть там служит. В лесу будет сидеть. Там тоже нужны кадры. Пускай в период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать», - продолжил Лукашенко.

В Белоруссии с 7 по 31 июля проходят плановые учебные сборы. Как сообщалось, основное внимание будет уделяться задачам территориальной обороны. В том числе речь идет о действиях в условиях военного положения и защите личного состава и объектов от БПЛА.