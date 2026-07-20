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«Герани» сожгли украинские грузовики в Днепропетровской области

Грузовой автотранспорт применялся для перевозки беспилотников.
20-07-2026 17:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских грузовиков на территории Днепропетровской области. Это сделали расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань».

Стоянка с пораженной техникой находилась в Днепропетровской области. Автотранспорт использовался для обеспечения нужд ВСУ. Уточняется, что в фурах возили беспилотники, а автоцистерны задействовались для перевозки горюче-смазочных материалов. Кроме того, в них хранили нефтепродукты.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что успешное уничтожение намеченной цели подтверждают средства объективного контроля.

Ранее сообщалось, что российские «Герани» поразили украинские локомотивы в Запорожской области. В МО РФ отметили, что регулярные удары по железнодорожной инфраструктуре, а также локомотивам, задействованным в снабжении войск противника, нарушают транспортную логистику украинских вооруженных формирований.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бпла #беспилотники #спецоперация #дроны #автотранспорт #грузовики #гсм #логистика #Днепропетровская область #Герань #Автоцистерны
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