Умер актер из «Тайн следствия» Дмитрий Поднозов

На 65-м году ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, художественный руководитель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрий Поднозов. Об этом сообщила пресс-служба театра.

«Все мы знаем, что он был выдающимся артистом. А еще он был по-настоящему большим человеком. Человеком, которого всегда можно попросить о помощи, на которого можно опереться. Человеком, который до последнего вел театр и нас всех за собой», - говорится в тексте.

Отмечается, что в последние полгода актер боролся с онкологией. В конце прошлого года врачи обнаружили у него рак легких с метастазами в головной мозг. К июню 2026-го его самочувствие резко ухудшилось, он был госпитализирован в реанимацию. Смерть наступила накануне.

За свою карьеру Дмитрий Поднозов снялся в 216 проектах. Среди самых популярных - сериалы «Тайны следствия», «Мажор» и «Комбинация», а также драмы «Духless 2», «Чернобыль» и другие.

В 1989 году он выступил одним из основателей театра «Особняк». Там артист воплотил множество наиболее ярких и незабываемых персонажей. На протяжении долгих лет и до самой смерти он являлся художественным руководителем театра.