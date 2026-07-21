МИД России вызвал посла Молдавии из-за остановки автобуса с дипломатами

Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии Лилиана Дария и выразило ему официальный протест в связи с двумя инцидентами, произошедшими с сотрудниками и транспортом российского посольства в Кишиневе. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Ему был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в ходе двух инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства России в Молдавии», - говорится в сообщении.

По информации МИД, первый случай произошел 19 июля, когда молдавские полицейские остановили автобус российского посольства под предлогом проверки документов. В ведомстве утверждают, что с транспортного средства были сняты дипломатические регистрационные знаки, а к сотрудникам дипмиссии применяли меры физического воздействия и угрожали задержанием. Также, по заявлению российской стороны, просьба направить на место представителя МИД Молдавии осталась без ответа.

Второй инцидент, как сообщили в ведомстве, произошел в ночь на 21 июля на пограничном пункте «Леушены». Российские дипломаты, перевозившие служебный груз, были задержаны на границе более чем на четыре часа.

Ранее, в июне, МИД России уже вызывал посла Молдавии после инцидента с российскими дипломатическими курьерами в аэропорту Кишинева. Тогда российская сторона заявляла, что курьеров задержали на несколько часов и пытались досмотреть дипломатическую почту, а также предложили им сдать мобильные телефоны, что в Москве назвали неприемлемым и противоречащим международному праву.