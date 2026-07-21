МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД России вызвал посла Молдавии из-за остановки автобуса с дипломатами

Российское внешнеполитическое ведомство предупредило молдавскую сторону о возможности принятия зеркальных мер.
Гоар Хачатурян 21-07-2026 15:50
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Telegram/MID_Russia

Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии Лилиана Дария и выразило ему официальный протест в связи с двумя инцидентами, произошедшими с сотрудниками и транспортом российского посольства в Кишиневе. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Ему был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в ходе двух инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства России в Молдавии», - говорится в сообщении.

По информации МИД, первый случай произошел 19 июля, когда молдавские полицейские остановили автобус российского посольства под предлогом проверки документов. В ведомстве утверждают, что с транспортного средства были сняты дипломатические регистрационные знаки, а к сотрудникам дипмиссии применяли меры физического воздействия и угрожали задержанием. Также, по заявлению российской стороны, просьба направить на место представителя МИД Молдавии осталась без ответа.

Второй инцидент, как сообщили в ведомстве, произошел в ночь на 21 июля на пограничном пункте «Леушены». Российские дипломаты, перевозившие служебный груз, были задержаны на границе более чем на четыре часа.

Ранее, в июне, МИД России уже вызывал посла Молдавии после инцидента с российскими дипломатическими курьерами в аэропорту Кишинева. Тогда российская сторона заявляла, что курьеров задержали на несколько часов и пытались досмотреть дипломатическую почту, а также предложили им сдать мобильные телефоны, что в Москве назвали неприемлемым и противоречащим международному праву.

#Молдавия #РФ #МИД России #Дипломаты #кишинев #посольство #посол #инцидент #дипмиссия #Посол Молдавии
1
«Войска БПС группировки «Север»
2
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
3
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
4
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
5
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
6
УБИМ. Три машины в одной броне
7
Наземные беспилотники инженерных войск
8
БПЛА для войск БПС
9
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
10
Боевая подготовка призывников
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 