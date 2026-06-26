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Посла Молдавии вызвали в МИД России

Накануне в аэропорту Кишинева российских дипкурьеров задержали на несколько часов, это грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Сергей Дьячкин 26-06-2026 15:11
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Послу был заявлен решительный протест и вручена вербальная нота. Причиной этому стало грубое нарушение Молдавией фундаментальных положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

«Так, 25 июня в аэропорту Кишинева многочасовому задержанию были подвергнуты дипломатические курьеры Министерства иностранных дел Российской Федерации», - приводит заявление ведомства 360.ru.

От российских дипкурьеров потребовали, несмотря на нормы права, осмотра дипломатической корреспонденции. Кроме этого, от них требовалось на «добровольной основе» сдать мобильные телефоны.

Сотрудникам посольства России в Молдавии запретили проходить в режимную зону аэропорта для оказания консульской помощи прибывшим коллегам. В итоге дипломатические курьеры вообще не смогли попасть в страну.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре со «Звездой» назвал переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС чрезвычайно сложными и унизительными для обеих стран. Сенатор допустил, что этот процесс будет политически очень сложным. Прежде всего для тех стран, которые вступают, но и для ЕС тоже. По мнению Карасина, связано это с тем, что государствам придется маневрировать и заниматься «голой пропагандой».

Молдавский депутат Богдан Цырдя рассказал «Звезде», что решение властей Молдавии о выходе страны из СНГ является стратегической ошибкой. Кишинев потеряет рынки, денежные переводы от граждан из стран Содружества, а также научные и гуманитарные связи. Политик объяснил причины выхода в том числе давлением Запада. Он отметил, что власти рассчитывали получить взамен ускоренное вступление в Евросоюз. Депутат подчеркнул, что ЕС не дает инвестиций и грантов. Только кредиты под проценты. Евробюрократы постоянно выдвигают новые условия - реформировать юстицию, прокуратуру, полицию. По его словам, расчет на Европу оказался ошибочным.

#Молдавия #МИД РФ #Дипломаты #кишинев #посол #дипкурьеры #Венская конвенция о дипломатических отношениях #Вызов в МИД
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