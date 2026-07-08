Аксаков объяснил важность ограничений для обращения с криптовалютой

Введение ответственности за незаконное обращение с криптовалютой поможет фиксировать нелегальные операции. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Все эти операции должны фиксироваться как проведенные, для того чтобы отчитаться перед Федеральной налоговой службой, заплатить налоги по этим операциям, чтобы это происходило в рамках уже действующего правового пространства», - сказал он.

Чтобы делать это законно, нужно получить лицензию, разрешение и входить в реестр ЦБ, отметил Аксаков. Это поможет добросовестным участникам спокойно работать при выполнении международных, внешнеэкономических операций.

Рынок криптовалюты активно развивается и иногда используется в недобросовестных целях. Поэтому встал вопрос о законодательном регулировании, добавил председатель комитета по финансовому рынку.

Сегодня депутаты приняли в первом чтении законопроект о наказании за нарушение законодательства об обращении цифровой валюты. За это грозит до семи лет лишения свободы.