Преемственность во внешнеполитическом курсе Британии между экс-премьером Киром Стармером и вновь назначенным главой правительства Энди Бернхэмом очевидна, иначе последний просто не получил бы свой пост. Об этом в разговоре со Zvezdanews рассказал ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

По его мнению, надеяться на улучшение отношений России и Британии пока не приходится. Новый премьер продолжает курс правящей партии лейбористов.

«Здесь, очевидно, одним из условий его выдвижения и утверждения премьер-министром было продолжение внешнеполитического курса экс-премьера Кира Стармера», - отметил Масленников.

Эксперт считает, что преемственность между главами правительств совершенно очевидна. Он также указал, что предыстория отношений Британии с Россией отмечена ярко выраженными «ястребиными инерциями» - Лондон и ранее не стремился к нормализации отношений с Москвой.

«Еще до начала спецоперации Британия выступала против проведения чемпионата мира по футболу в России, и много других высказываний было откровенно недружественных. Поэтому здесь пока надеяться на какие-то перемены во внешнеполитическом курсе контрпродуктивно», - резюмировал Масленников.

Он добавил, что политическая ситуация всегда меняется, а сейчас все решается «на поле боя». В будущем в развитии отношений России и Британии возможны разные варианты, но пока, по мнению Масленникова, стоит исходить из крайне сдержанной позиции.

Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не рассчитывают на улучшение отношений с Британией в связи с приходом к власти Энди Бернхэма. Песков отметил, что одним из первых действий нового британского премьера были заявления о поддержке Украины - соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Он подчеркнул, что этот факт безоговорочно фиксируется Москвой.