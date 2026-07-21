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Ввоз овощей и фруктов из Узбекистана ограничили из-за нарушений

Под ограничения попадут поставщики капусты, репчатого лука, укропа, петрушки, винограда, свеклы и томатов.
Сергей Дьячкин 21-07-2026 15:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские власти вводят временные ограничения на поставки овощей, фруктов и зелени от пяти компаний из Узбекистана. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

«Белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла, томаты и другие», - перечислили в ведомстве продукты, в которых были выявлены нарушения.

Уточняется, что решение было принято в целях обеспечения фитосанитарного благополучия российской территории. С начала 2026 года было выявлено 132 обнаружения карантинных объектов, таких как вирус коричневой морщинистости плодов томата, южноамериканская томатная моль, западный цветочный трипс, бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы. Согласно заявлению Россельхознадзора, систематическое нарушение российских и международных санитарных требований указывает на недостаточную эффективность системы Узбекистана по обеспечению безопасности поставляемой продукции.

В июне Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через Россию в другие страны ЕАЭС. В службе констатировали, что обнаружения карантинных объектов происходили регулярно. Так, в июне было выявлено три случая заражения капровым жуком. Его нашли в орехах, сушеных персиках и сушеных томатах, привезенных из Армении.

С 30 мая были введены ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении. Они коснулись свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Отмечалось, что Россельхознадзором была проведена инспекция предприятий Армении. В ходе нее был выявлен ряд нарушений, а именно наличие в тепличных комплексах карантинных для государств-членов ЕАЭС объектов.

#в стране и мире #Узбекистан #карантин #Россельхознадзор #лук #ограничения #томаты #виноград #свекла #капуста
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