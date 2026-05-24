Россия ограничит ввоз плодоовощной продукции из Армении

Россельхознадзор с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте ведомства. Речь идет о томатах, огурцах, перце, клубнике и различных зеленых культурах.

«Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники происхождением и отправлением из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции», - говорится в сообщении.

Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия, говорится в сообщении. Компетентные ведомства Армении не предприняли никаких мер по ранее выявленным нарушениям. Ранее Россельхознадзором была проведена инспекция предприятий Армении. Выявлен ряд нарушений, а именно наличие в тепличных комплексах карантинных для государств-членов ЕАЭС объектов.

До этого ведомство приостановило продажу в России ряда армянских алкогольных напитков. В перечень некачественной продукции попали вина и коньяки. То же самое касается ввоза и оборота минеральной воды из Армении. Продукция не соответствует заявленным в маркировке характеристикам.

В конце апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о намерении Еревана урегулировать проблемы с ввозом своей продукции в Россию. По словам министра, такие сложности между государствами возникали и раньше - в поставках абрикосов, вина и водки. Он также отметил, что Армения не заинтересована в ухудшении отношений и рассчитывает на обсуждение ситуации «в здоровой атмосфере».