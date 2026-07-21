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«Гаражную амнистию» в России продлили на пять лет

Согласно данным Росреестра, за время действия механизма российские граждане оформили порядка 249 тысяч гаражей.
Сергей Дьячкин 21-07-2026 14:48
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Госдума РФ приняла закон, продлевающий «гаражную амнистию» на пять лет. Такая амнистия действует с 1 сентября 2021 года, позволяя гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним. Участок во многих случаях достается им бесплатно.

Согласно данным Росреестра, за время ее действия гражданами было оформлено порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними. Срок действия «гаражной амнистии» должен был истечь 1 сентября 2026 года. В Госдуме учли востребованность и эффективность данного механизма и решили продлить механизм до 1 сентября 2031 года. Он вступит в силу со дня официального опубликования.

Закон, упрощающий порядок оформления документов на гаражи и земельные участки, на которых они расположены, подписал в апреле 2021 года президент России Владимир Путин. Владельцы гаражей, их наследники или лица, купившие у них гараж, получили право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен такой гараж.

Упрощенный порядок регистрации распространился и на земельные участки под металлическими некапитальными гаражами, которые были построены до 30 декабря 2004 года, но не затронул гаражи-ракушки. Кроме того, инвалиды получили право на бесплатное использование государственных и муниципальных земель для размещения гаража, а также внеочередное право на предоставление таких участков земли вблизи места жительства.

На стадии обсуждения инициативы премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал ее, рассказав, что сам потерял гараж из-за отсутствия закона. Он отметил, что необходимо поддержать тех людей, у которых были гаражи, и сделать все возможное для оформления, так как это вопрос «восстановления справедливости».

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