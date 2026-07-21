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Кота-наркокурьера поймали у нижегородской колонии с «товаром»

Подтвердила наличие наркотических средств в ошейнике животного служебная собака.
Виктория Стравинская 21-07-2026 14:04
© Фото: Telegram/fsinrussia © Видео: Telegram/fsinrussia

Кота, переносившего наркотики в ошейнике, поймали в Нижегородской области. Он направлялся с запрещенными веществами в колонию, сообщает ФСИН России.

«Злоумышленники использовали кота, чтобы осуществить доставку наркотических средств в исправительную колонию № 17», - говорится в сообщении.

Сотрудники ФСИН заметили кота, к которому прикрепили два тканевых ошейника. Обнаружить наркотики в «аксессуарах» пушистого правонарушителя помогла служебная собака.

«Бдительные сотрудники предотвратили попытку передачи наркотических средств. На место оперативно прибыл кинолог со служебной собакой, которая подтвердила наличие в ошейнике наркотиков», - пояснили в Федеральной службе исполнения наказаний.

В итоге ошейники с кота сняли, запрещенные вещества изъяли. После этого животное еще раз осмотрели и убедились, что с ним все в порядке, а потом отпустили на свободу.

Ранее похожий случай произошел в Ивановской области. Тогда черно-рыжего кота заметили в вечернее время на территории, прилегающей к колонии. В его ошейники тоже были спрятаны наркотики.

#Нижегородская область #наркотики #кот #правонарушение #фсин россии
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