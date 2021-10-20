Кота-наркокурьера задержали с марихуаной в Ивановской области
Животное пыталось пронести наркотик в колонию.
© Фото: УФСИН по Ивановской области
Сотрудники УФСИН России по Ивановской области поймали кота, который пытался проникнуть в колонию №4. Животное-наркокурьера обнаружили в вечернее время на территории, прилегающей к исправительному учреждению.
В ошейнике животного оказался спрятан наркотик растительного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.
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