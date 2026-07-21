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В Совфеде сообщили о мошенничестве с «жилищными проверками»

К своему сообщению злоумышленники прикрепляют фишинговую ссылку, перейдя по которой адресату предлагают «ознакомиться с материалами дела».
Дарья Ситникова 21-07-2026 01:40
© Фото: Pogiba Alexandra, news.ru, Global Look Press

Мошенники начали рассылать сообщения от якобы Государственной жилищной инспекции с информацией о «нарушениях», добавляя фишинговую ссылку. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«В мессенджере приходит сообщение якобы от Государственной жилищной инспекции. Чтобы ознакомиться с материалами дела, предлагают перейти по ссылке», - рассказал он.

В этом сообщении указаны фамилия, имя и отчество получателя. Также сказано о завершении проверки жилого объекта и о возможных нарушениях при перепланировке.

Злоумышленники прикрепляют фишинговую ссылку, перейдя по которой адресату предлагают «ознакомиться с материалами дела». Человека просят войти через «Госуслуги», указать персональные данные и ввести код из СМС, после чего мошенники получают доступ к личным данным.

В ЦБ ранее предупредили, что мошенники начали предлагать «обновить основной счет» в Центробанке. Однако настоящие сотрудники государственных ведомств никогда не попросят человека совершать какие-либо операции по счетам.

#Россия #в стране и мире #проверка #Совет Федерации #Мошенники #обман #злоумышленники #жилищная инспекция
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