В Совфеде сообщили о мошенничестве с «жилищными проверками»

Мошенники начали рассылать сообщения от якобы Государственной жилищной инспекции с информацией о «нарушениях», добавляя фишинговую ссылку. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«В мессенджере приходит сообщение якобы от Государственной жилищной инспекции. Чтобы ознакомиться с материалами дела, предлагают перейти по ссылке», - рассказал он.

В этом сообщении указаны фамилия, имя и отчество получателя. Также сказано о завершении проверки жилого объекта и о возможных нарушениях при перепланировке.

Злоумышленники прикрепляют фишинговую ссылку, перейдя по которой адресату предлагают «ознакомиться с материалами дела». Человека просят войти через «Госуслуги», указать персональные данные и ввести код из СМС, после чего мошенники получают доступ к личным данным.

В ЦБ ранее предупредили, что мошенники начали предлагать «обновить основной счет» в Центробанке. Однако настоящие сотрудники государственных ведомств никогда не попросят человека совершать какие-либо операции по счетам.