Появилась новая мошенническая схема с «обновлением основного счета» в Центробанке

Мошенники изобрели новую схему для обмана россиян - теперь злоумышленники предлагают «обновить основной счет» в Центробанке РФ. Как предупредили в ЦБ, настоящие сотрудники государственных ведомств никогда не попросят вас совершать какие-либо операции по счетам.

В процессе преступной деятельности мошенники представляются работниками «финансовой разведки» или сотрудниками правоохранительных органов. Предлог для обмана классический - утечка персональных данных.

«Они пугают тем, что эти сведения могут использоваться для финансирования незаконной деятельности, за что грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать неприятностей, злоумышленники убеждают жертву срочно обновить свой "основной счет" в Центробанке. Для этого они требуют снять в банкомате все деньги со счетов, а потом внести их через другой банкомат по реквизитам, которые они сообщают», - объяснили в ЦБ.

При внесении денег средства поступают на счета мошенников, после чего преступники моментально обрывают любые контакты с жертвой. В Центробанке в очередной раз обратили внимание граждан на то, что никаких «специальных» или «безопасных» счетов не существует, поэтому переводить деньги туда категорически нельзя.

Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития России разработало проект постановления, определяющий порядок компенсации ущерба гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников. Согласно инициативе, пострадавший сможет обратиться в свой банк с заявлением о том, что денежный перевод совершен под воздействием обмана. После этого кредитная организация обязана провести проверку и установить, могла ли она распознать операцию как подозрительную и предприняла ли все предусмотренные законом меры, чтобы остановить перевод.