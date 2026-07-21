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Прикрывающий «Буки» боец признался, что в дождь нести службу легче

В дождливую погоду в воздухе находится меньше FPV-дронов противника, что помогает военнослужащим мобильных огневых групп.
Артём Желтиков 21-07-2026 13:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент Zvezdanews Артем Желтиков работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с военнослужащими 297-й гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск «Центр». Боец мобильной огневой группы, прикрывающей ЗРК «Бук-М3», рассказал, как погода влияет на боевые действия. 

«Я люблю дождь, потому что в такую погоду меньше летает FPV-дронов, легче стоять дежурить», - признался военнослужащий Алексей Фадеев. 

Также он вспомнил, как ему хотелось домой поначалу, но теперь, почти пять с половиной лет спустя, он ощущает себя как дома в зоне проведения специальной военной операции. Такой опыт позволяет не бояться, отметил Фадеев. 

Еще корреспондент расспросил старшего оператора зенитного ракетного комплекса Дмитрия Филиппова. Тот заметил, что самые сложные цели - это западные образцы вооружения, ракеты ATACMS и Storm Shadow. При этом у зенитчиков уже набран необходимый опыт для уверенной борьбы с такими ракетами, подчеркнул Филиппов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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