Прикрывающий «Буки» боец признался, что в дождь нести службу легче

Корреспондент Zvezdanews Артем Желтиков работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с военнослужащими 297-й гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск «Центр». Боец мобильной огневой группы, прикрывающей ЗРК «Бук-М3», рассказал, как погода влияет на боевые действия.

«Я люблю дождь, потому что в такую погоду меньше летает FPV-дронов, легче стоять дежурить», - признался военнослужащий Алексей Фадеев.

Также он вспомнил, как ему хотелось домой поначалу, но теперь, почти пять с половиной лет спустя, он ощущает себя как дома в зоне проведения специальной военной операции. Такой опыт позволяет не бояться, отметил Фадеев.

Еще корреспондент расспросил старшего оператора зенитного ракетного комплекса Дмитрия Филиппова. Тот заметил, что самые сложные цели - это западные образцы вооружения, ракеты ATACMS и Storm Shadow. При этом у зенитчиков уже набран необходимый опыт для уверенной борьбы с такими ракетами, подчеркнул Филиппов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.