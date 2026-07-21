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Офицер-танкист ГрВ «Запад»: у врага упало количество НРТК у Красного Лимана

Военнослужащий отметил, что за неделю-две в районе Красного Лимана удалось уничтожить около полусотни таких комплексов.
21-07-2026 14:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Начальник артиллерии 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Амур заявил, что на Краснолиманском направлении у противника снизилось количество наземных робототехнических комплексов (НРТК). Видео беседы с ним предоставило Минобороны России.

«За крайнюю неделю-две было очень много их уничтожено, это порядка 40-50 НРТК», - уточнил Амур. 

Он сказал, что какие-то из этих комплексов применялись для эвакуации раненых, а какие-то доставляли снабжение, включая медикаменты. Получается, что противник в Красном Лимане не может не чувствовать на себе потери в НРТК. 

При этом начарт подчеркнул, что сейчас логистика неприятеля в Красном Лимане в основном зависит от наземных робототехнических комплексов - его подразделения и отдельные военнослужащие уже практически не могут перемещаться открыто. Именно поэтому им отчаянно нужны перевозки при помощи таких комплексов. 

Ранее начальник разведки 19-го танкового полка заявил, что неприятель в городе Красный Лиман все время жалуется на плохое снабжение. При этом он добавил, что неприятель не ротирует своих военнослужащих на передовой, потому что некем их заменить.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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