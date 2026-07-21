Начальник артиллерии 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Амур заявил, что на Краснолиманском направлении у противника снизилось количество наземных робототехнических комплексов (НРТК). Видео беседы с ним предоставило Минобороны России.

«За крайнюю неделю-две было очень много их уничтожено, это порядка 40-50 НРТК», - уточнил Амур.

Он сказал, что какие-то из этих комплексов применялись для эвакуации раненых, а какие-то доставляли снабжение, включая медикаменты. Получается, что противник в Красном Лимане не может не чувствовать на себе потери в НРТК.

При этом начарт подчеркнул, что сейчас логистика неприятеля в Красном Лимане в основном зависит от наземных робототехнических комплексов - его подразделения и отдельные военнослужащие уже практически не могут перемещаться открыто. Именно поэтому им отчаянно нужны перевозки при помощи таких комплексов.

Ранее начальник разведки 19-го танкового полка заявил, что неприятель в городе Красный Лиман все время жалуется на плохое снабжение. При этом он добавил, что неприятель не ротирует своих военнослужащих на передовой, потому что некем их заменить.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.