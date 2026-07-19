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Удары ВС РФ по газовому заводу и логистическому центру на Украине показали на видео

Удар нанесли с применением дрона «Гербера-4 Сикер».
Дарья Неяскина 19-07-2026 16:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России показало видеозапись, на которой запечатлен удар беспилотника «Герань-4 Сикер» по логистическому объекту в селе Березна Черниговской области, а также по газоперерабатывающему предприятию в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области.

По данным ведомства, логистический центр использовался для снабжения подразделений Вооруженных сил Украины военными грузами.

Также сообщается, что еще один удар с применением дрона «Гербера-4 Сикер» нанесли по газоперерабатывающему предприятию в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области. По информации Минобороны, средства объективного контроля подтвердили успешное поражение указанных объектов.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры поражения позиций берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ в районе населенного пункта Рыбаковка Николаевской области. В ведомстве отметили, что удар по объекту нанесли с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и беспилотников «Герань-4».

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #Харьковская область #ВСУ #кадры #Черниговская область #спецоперция #объекты ВСУ #«Гербера-4 Сикер»
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