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В Тюмени задержали украинца, готовившего теракт на предприятии

Взрывное устройство злоумышленник спрятал в тайник в заброшенном здании.
Виктория Стравинская 21-07-2026 10:24
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

ФСБ России совместно с СК РФ предотвратили теракт на одном из предприятий Урала. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Инцидент произошел в Тюмени. Уроженец Украины собрал взрывное устройство и заложил его в заранее подготовленный тайник в заброшенном здании. Он сделал это по наводке представителей ГУР МО Украины.

Сообщается, что мужчина самостоятельно установил контакт с украинскими спецслужбами. Перед тем как заложить СВУ, он провел разведку участка железнодорожных путей у крупного регионального объекта энергетики, чтобы спланировать теракт.

«С этой целью он изучил график движения составов и систему охраны железнодорожных путей, определив ее уязвимые места для установки самодельного взрывного устройства», - говорится в сообщении.

Во время задержания злоумышленник открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, в результате чего был нейтрализован ответным огнем. Известно, что никто из сотрудников правоохранительных органов и мирного населения не пострадал.

Следственное управление СК России по Тюменской области возбудило уголовное дело сразу по нескольким статьям: «Подготовка к террористическому акту», «Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов», «Незаконный оборот огнестрельного оружия», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее ФСБ России пресекла попытку теракта в отношении участника специальной военной операции в Ставропольском крае. Сообщалось, что задержанный сотрудничал с представителем украинской спецслужбы и получал задания напрямую от куратора. Злоумышленник выследил, где проживает бывший военнослужащий. После этого начал готовить самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать его автомобиль.

#Тюмень #Тюменская область #Урал #Задержание #фсб россии #СК РФ #Взрывное устройство #злоумышленник
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