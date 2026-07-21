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WSJ: у стран НАТО внезапно закончился хлопок для производства взрывчатки

Нитроцеллюлоза, необходимая для изготовления взрывчатого вещества почти для всех современных боеприпасов, производится из так называемого хлопкового пуха (линта).
Гоар Хачатурян 21-07-2026 10:10
© Фото: Gao Han, XinHua, Global Look Press

Страны НАТО столкнулись с дефицитом хлопкового сырья, необходимого для производства нитроцеллюлозы - ключевого компонента взрывчатых веществ, используемых для изготовления большинства современных боеприпасов. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, нитроцеллюлоза производится из хлопкового линта - коротких волокон, остающихся на семенах после переработки хлопка. Ограниченные поставки этого сырья стали одним из главных препятствий для наращивания производства боеприпасов и пополнения арсеналов стран альянса.

«Ограниченные запасы хлопка представляют собой одну из самых больших проблем, с которой сталкивается НАТО в стремлении нарастить запасы боеприпасов», - пишет автор статьи.

Для снижения зависимости от внешних поставщиков государства НАТО и Европейский союз намерены расширить собственные производственные мощности. В частности, ЕС планирует увеличить выпуск нитроцеллюлозы более чем в два раза - до 20 тысяч тонн в год. Немецкий концерн Rheinmetall намерен переоборудовать гражданское предприятие по выпуску нитроцеллюлозы для военных нужд, а в Польше планируется строительство нового профильного завода.

Кроме того, как отмечает The Wall Street Journal, европейские страны испытывают нехватку тротила. По информации газеты, единственное предприятие по его производству в Европе находится в Польше.

Ранее помощник генерального секретаря Североатлантического альянса по вопросам инноваций в оборонной промышленности и вооружений Тарья Яакола заявила, что накопление странами НАТО крупных запасов беспилотников может быть неподходящей стратегией для обеспечения готовности к возможному будущему конфликту из-за стремительного развития технологий. По ее мнению, альянсу нужно выстраивать новые модели сотрудничества с оборонной промышленностью, закупая небольшие партии беспилотников для испытаний и подготовки личного состава.

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