МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В НАТО усомнились, что миллионы БПЛА помогут альянсу в вероятном конфликте

В НАТО полагают, что традиционная модель оборонных закупок должна смениться стратегическим партнерством между военными и промышленностью.
Дарья Ситникова 10-07-2026 00:08
© Фото: Elisa Schu, dpa, Global Look Press

Накопление странами НАТО крупных запасов беспилотников может быть неподходящей стратегией для обеспечения готовности альянса к возможному будущему конфликту из-за стремительного развития технологий. Об этом заявила помощник генерального секретаря альянса по вопросам инноваций в оборонной промышленности и вооружений Тарья Яакола.

«Нам необходимо изменить подход к закупкам», - привело издание Business Insider ее слова.

Она объяснила, что НАТО необходимо отказаться от прежнего подхода к закупкам. По ее мнению, вооружение приобреталось, отправлялось на хранение и ожидало своего применения.

Яакола считает, что альянсу нужно выстраивать новые модели сотрудничества с оборонной промышленностью, закупая небольшие партии беспилотников для испытаний и подготовки личного состава. Необходимо одновременно сохранять у производителей возможности быстро наращивать выпуск более современных систем по мере необходимости.

Ранее стало известно, что на саммите альянса в Анкаре, состоявшемся 7-8 июля, страны НАТО приняли решение о выделении Украине €70 млрд в 2026 году. Они также обязались сохранить этот уровень поддержки в следующем году.

#технологии #бпла #НАТО #стратегия #запасы
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 