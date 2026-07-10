В НАТО усомнились, что миллионы БПЛА помогут альянсу в вероятном конфликте

Накопление странами НАТО крупных запасов беспилотников может быть неподходящей стратегией для обеспечения готовности альянса к возможному будущему конфликту из-за стремительного развития технологий. Об этом заявила помощник генерального секретаря альянса по вопросам инноваций в оборонной промышленности и вооружений Тарья Яакола.

«Нам необходимо изменить подход к закупкам», - привело издание Business Insider ее слова.

Она объяснила, что НАТО необходимо отказаться от прежнего подхода к закупкам. По ее мнению, вооружение приобреталось, отправлялось на хранение и ожидало своего применения.

Яакола считает, что альянсу нужно выстраивать новые модели сотрудничества с оборонной промышленностью, закупая небольшие партии беспилотников для испытаний и подготовки личного состава. Необходимо одновременно сохранять у производителей возможности быстро наращивать выпуск более современных систем по мере необходимости.

Ранее стало известно, что на саммите альянса в Анкаре, состоявшемся 7-8 июля, страны НАТО приняли решение о выделении Украине €70 млрд в 2026 году. Они также обязались сохранить этот уровень поддержки в следующем году.