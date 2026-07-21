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Добровольцы отряда «БАРС-Курск» рассказали о службе в приграничье

Расчеты мобильных огневых групп «Барс-Курск» несут круглосуточное дежурство по противовоздушной обороне в Курской области.
21-07-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Мобильные огневые группы (МОГ) добровольческого подразделения «Барс-Курск» в составе группировки войск «Север» ежедневно заступают на боевое дежурство для охраны населенных пунктов и объектов инфраструктуры и уничтожают беспилотники различных типов ВСУ в Курском приграничье. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны России.

Отмечается, что на территории Курской области расчеты МОГ «Барс-Курск» несут круглосуточное дежурство по противовоздушной обороне. Основной задачей подразделений является своевременное обнаружение и уничтожение украинских беспилотных летательных аппаратов, а также защита населенных пунктов от воздушных атак противника. Наиболее сложные оперативные задачи возникают в ночное время.

«Любая боевая задача начинается с того, что мы работаем с картами, определяем сектор обстрела. Лучшую позицию выбираем, исходя из этого в первую очередь, чтобы не зацепить населенники, подстраиваемся под коридоры пролетов», - рассказал командир огневого взвода с позывным Змей.

Добровольцы «Барс-Курск» вооружены стрелковым оружием, крупнокалиберными пулеметами, дронами-перехватчиками и средствами радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие отряда освоили полный курс обучения по военным специальностям.

В ходе проведения специальной военной операции они выразили желание принять активное участие в защите родной земли. Благодаря высокой мобильности и оперативному реагированию, группы способны быстро выдвигаться на угрожаемые направления и нейтрализовать воздушные цели.

Ранее добровольцы отряда «Барс-Курск» эвакуировали ценные экспонаты из Кореневского краеведческого музея и перевезли их в областной музей в Курске, чтобы сохранить и уберечь от возможных повреждений. Речь идет о предметах с исторической и культурной ценностью, уточнили в оборонном ведомстве.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #бпла #Курская область #ВСУ #Добровольцы #боевая работа #барс-курск
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