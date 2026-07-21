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В Лувре появится охраняемое помещение для показа драгоценностей

Директор музея также пообещал установить новые камеры по всему музею и усилить меры безопасности.
Дарья Ситникова 21-07-2026 01:06
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Globallookpress

Драгоценные украшения, выставлявшиеся в Галерее Аполлона в Лувре, будут экспонироваться в специально оборудованном для них помещении. Об этом заявил директор музея Кристоф Лерибо газете Le Parisien.

«Мы собираемся оборудовать защищенное помещение, хранилище без окон, в другом месте музея. Это очень масштабные работы, но нужно найти идеальное место и обеспечить финансирование», - сказал он.

Лерибо также пообещал установить новые камеры по всему музею и усилить меры безопасности. В новом помещении планируется экспонировать корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), сильно поврежденную во время ограбления Лувра.

По его словам, реставрация экспоната продолжается, и в конечном итоге он станет «еще более знаменитым, чем раньше». Кроме того, планируется вернуть парадный вид Галерее Аполлона, откуда в октябре прошлого года похитили драгоценности.

Усиление мер безопасности связано с произошедшим в 2025 году ограблением. Ущерб от ограбления французского художественного музея Лувра оценили примерно в 88 миллионов евро.

#Франция #музей #Париж #охрана #Лувр #драгоценности #Кристоф Лерибо
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