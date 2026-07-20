Дмитрий Садовников стал мэром Якутска

Занимающего должность первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова избрали мэром столицы республики. Об этом сообщает гордума Якутска в своем канале в мессенджере «Макс».

Отмечается, что за Садовникова проголосовали 23 депутата из 25. Срок полномочий главы городского округа составляет пять лет.

Дмитрия Садовникова и заместителя гендиректора компании «Чистая Арктика» Владислава Созонова на рассмотрение депутатов выдвинул глава Якутии Айсен Николаев. Уточняется, что прямые выборы мэров городов и глав районов в регионе были отменены в прошлом году.

Ранее в Якутске депутаты гордумы приняли досрочную отставку Евгения Григорьева, занимавшего пост с 2021 года. О его желании досрочно уйти в отставку стало известно 16 июля. Глава республики поблагодарил Евгения Григорьева за работу и вручил ему звание «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)».