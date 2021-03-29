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Стал известен новый мэр Якутска

Алексей Курильченко
02:29 29.03.2021
Кандидат партии «Единая Россия» Евгений Григорьев набрал более 44% процентов голосов.
Стал известен новый мэр Якутска
© Фото: grigorev_yakutsk instagram
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После обработки 100% протоколов Якутская территориальная избирательная комиссия заявила о победе представителя партии «Единая Россия» Евгения Григорьева на досрочных выборах мэра Якутска. Исполнявший обязанности мэра города набрал 44,09% голосов.

«Обработка протоколов – 100%. Григорьев Е. Н. ("Единая Россия") – 44,09%, Обедин В. В. ("Справедливая Россия") – 39,87%, Михайлов С. А. (КПРФ) – 11,29%, Рябченко Е. В. (ЛДПР) – 1,01%, Комаров И. Ю. ("Гражданская платформа") – 1,18%, Прокопьев А. А. ("Родина") – 0,98%. Приняло участие 43,79%», - сообщается на сайте ЦИК.

В январе занимавшая должность мэра Сардана Авксентьева сообщила о своем намерении досрочно сложить свои полномочия из-за состояния своего здоровья. Она призналась, что семья обеспокоена ее здоровьем, которое ухудшилось из-за постоянных стрессов и тревог за город. Григорьев, занимавший тогда должность первого заместителя, стал исполняющим обязанности мэра Якутска.

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