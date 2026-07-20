Bloomberg озвучил неожиданный сценарий конца света, связанный с ИИ

Самый опасный сценарий конца цивилизации, который может наступить из-за искусственного интеллекта (ИИ), связан не с «роботами-убийцами» или «разумными компьютерами», а со снижением подоходного налога. К такому выводу по результатам исследования специалистов Международного валютного фонда пришло агентство Bloomberg.

Колумнист агентства Дэвин Рамиль сравнил внедрение искусственного интеллекта с Первой промышленной революцией, после которой крестьяне оказались вытеснены с земель. По словам автора эссе, с тех пор правительства полагались на налоги, взимаемые с людей и их зарплат.

Несмотря на то что ИИ еще только начинает приносить пользу, он уже угрожает уничтожить категории «белых воротничков» по всему миру, говорится в тексте. Отмечается, что компьютерное программирование, которое когда-то считалось настолько безопасной профессией, что 10 лет назад из-за нервных родителей стали открываться детские лагеря по программированию, теперь является самой «уязвимой» профессией, согласно мартовскому исследованию компании Anthropic PBC, специализирующейся на искусственном интеллекте. Кроме того, в 2024 году средняя зарплата в этой сфере была почти в два раза выше, чем в среднем по США.

Исследование показало, что по мере исчезновения высокооплачиваемых рабочих мест даже относительно небольшой рост безработицы окажет колоссальное влияние на государственные финансы: доходы будут падать, а расходы на такие услуги, как пособия по безработице, переобучение и охрана правопорядка, расти. Падение доходов, рост расходов и многолетняя неопределенность могут привести к десятилетиям нестабильности - возможно, достаточной для того, чтобы свергнуть правительство.

«Чтобы внести ясность, это не антитехнологическая тирада. Утверждения о том, что ИИ уничтожит одни рабочие места и создаст другие, могут быть правдой. Точно так же, как промышленная революция пережила движение луддитов, ИИ обладает огромным потенциалом для повышения производительности, улучшения качества жизни и увеличения продолжительности жизни во всем мире. Со временем, вероятно, появятся новые бизнес-модели и способы работы», - пишет Дэвин Рамиль.

Он добавил, что проблема заключается в многолетнем разрыве между нынешним положением дел и новой нормой. По мнению колумниста агентства, эта неопределенность усугубляет экзистенциальные страхи родителей, соискателей и политических лидеров, которые плохо представляют, чему люди должны учиться.

Ранее роботы-гуманоиды в США впервые в истории провели операцию живому пациенту. Как сообщает Калифорнийский университет в Сан-Диего, механические хирурги удалили свинье желчный пузырь. Сначала операцию провели с участием ассистента-человека. Впоследствии роботы все сделали самостоятельно.