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Роботы-гуманоиды впервые сделали хирургическую операцию живому пациенту

Эксперимент провели в США.
Константин Денисов 19-07-2026 03:43
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Роботы-гуманоиды в США впервые в истории провели операцию живому пациенту. Как сообщает 360.ru, ссылаясь на Калифорнийский университет в Сан-Диего, механические хирурги удалили свинье желчный пузырь.

Сначала операцию провели с участием ассистента-человека. Впоследствии роботы все сделали самостоятельно.

«У человекоподобных роботов есть перспективное будущее в области хирургии», - уверен преподаватель кафедры электротехники и вычислительной техники Майкл Йип.

Он предложил использовать механических хирургов в отдаленных населенных пунктах. Роботам дали прозвище «Сурджи». Они представляют из себя конструкции высотой в полтора метра и весом в 27 кг.

В апреле 2026 года в Китае робот-гуманоид побил рекорд человека, пробежав полумарафон в Пекине.

#в стране и мире #Медицина #сша #искусственный интеллект #врачи #Роботы #эксперимент #Операция #хирурги #свинья #желчный пузырь #ИИ-ассистент
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