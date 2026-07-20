SpaceX проведет испытательный полет корабля Starship в ночь на пятницу

Новый тринадцатый испытательный полет космического корабля Starship планируется в ночь с четверга на пятницу по московскому времени. Об этом сообщила компания SpaceX.

«Тринадцатый испытательный полет Starship готовится к запуску не ранее четверга, 23 июля. Девяностоминутное стартовое окно откроется в 17.45 по центральному времени (01.45 по мск пятницы. - Ред.)», - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что полет будет направлен на решение аналогичных задач, которые были поставлены еще в ходе предыдущих испытаний. Также были внесены изменения в аппаратном и программном обеспечение для устранения проблем, выявленных во время предыдущего полета.

В мае американский предприниматель Илон Маск заявил, что фундаментальный прорыв в многоразовом использовании сверхтяжелых ракет Starship может произойти уже в этом году, передает RT. Уточнялось, что эта технология позволит распространять жизнь за пределы Земли.

Ранее стало известно, что компания отменила 13-й испытательный пуск космолета Starship. Сообщалось, что по информации производителя космической техники, на этапе запуска двигателей на одном из ускорителей сработала аварийная система остановки, из-за чего в момент зажигания произошло экстренное отключение.