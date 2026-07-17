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SpaceX отменила испытательный пуск корабля Starship из-за отключения двигателя

Попытку следующего пуска планируют провести в течение нескольких дней.
Тимур Юсупов 17-07-2026 06:45
© Фото: SpaceX, via Globallookpress.com, Global Look Press

Американская аэрокосмическая корпорация SpaceX отменила 13-й испытательный пуск космолета Starship, изначально запланированный на ночь с четверга на пятницу (по московскому времени). Об этом в ходе прямой трансляции заявил представитель компании.

По информации производителя космической техники, на этапе запуска двигателей на одном из ускорителей сработала аварийная система остановки, из-за чего в момент зажигания произошло экстренное отключение.

«Некоторые двигатели не запустились, что вызвало автоматическую отмену пуска. Сейчас идет слив топлива. Следующая попытка пуска, надеемся, будет через несколько дней», - рассказал в своем аккаунте в соцсети Х основатель компании Илон Маск.

Ранее сообщалось, что в ходе одного из недавних запусков космического корабля Starship была зафиксирована аномальная активность. Анализом ситуации занялось управление гражданской авиации США.

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