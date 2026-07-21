Трамп исключил арест Нетаньяху во время его визита в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет задержан на территории США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ответ на заявление мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани.

«Биньямин Нетаньяху ни при каких обстоятельствах не будет арестован, пока он находится в Соединенных Штатах Америки», - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Мамдани до этого заявил, что ищет законные основания для возможного задержания Нетаньяху во время его визита в Нью-Йорк. Тогда он сослался на обвинения в предполагаемых военных преступлениях, которые выдвинул Нетаньяху Международный уголовный суд.

Ранее стало известно, что Трамп и Нетаньяху в ходе телефонного разговора договорились скоро встретиться в США. Напомним, что в ноябре 2024 года МУС выдал ордера на арест израильских чиновников - премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Сообщалось, что причиной выдачи ордеров стали «предполагаемые военные преступления» в секторе Газа.