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В Великобритании сообщили об обстреле судна у берегов ОАЭ

Во время атаки судно проходило вблизи Ормузского пролива.
Анастасия Митина 21-07-2026 00:39
© Фото: Wen Xinnian, XinHua, Global Look Press

В Великобритании сообщили об обстреле судна у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС страны (UKMTO).

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 17 морских милях (31 километр) к востоку от порта Дибба в ОАЭ. Капитан судна сообщил о попадании в судно неизвестного снаряда, который повредил рулевой механизм», - говорится в сообщении.

Отмечается, что атака судна произошла вблизи Ормузского пролива. Все члены экипажа находятся в безопасности. Тип пораженного судна не уточняется. Угрозы для окружающей среды в результате атаки нет.

Ранее сообщалось, что в Ормузском проливе у берегов ОАЭ неизвестными снарядами обстреляли танкер. Уточнялось, что инцидент произошел в 78 морских милях к северу от эмиратского порта Фуджейра.

#Великобритания #оаэ #Ормузский пролив #Обстрел #судно
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