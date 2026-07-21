В Великобритании сообщили об обстреле судна у берегов ОАЭ

В Великобритании сообщили об обстреле судна у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС страны (UKMTO).

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 17 морских милях (31 километр) к востоку от порта Дибба в ОАЭ. Капитан судна сообщил о попадании в судно неизвестного снаряда, который повредил рулевой механизм», - говорится в сообщении.

Отмечается, что атака судна произошла вблизи Ормузского пролива. Все члены экипажа находятся в безопасности. Тип пораженного судна не уточняется. Угрозы для окружающей среды в результате атаки нет.

Ранее сообщалось, что в Ормузском проливе у берегов ОАЭ неизвестными снарядами обстреляли танкер. Уточнялось, что инцидент произошел в 78 морских милях к северу от эмиратского порта Фуджейра.