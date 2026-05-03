В Ормузском проливе у берегов ОАЭ неизвестные обстреляли танкер

В Ормузском проливе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов неизвестными снарядами обстреляли танкер. Об этом сообщил британский Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

В сообщении, опубликованном в аккаунте центра в соцсети X говорится, что инцидент произошел в 78 морских милях к северу от эмиратского порта Фуджейра. Танкер был атакован снарядами, чье происхождение пока не установлено.

Уточняется, что члены экипажа не пострадали и находятся в безопасности. Угрозы для окружающей среды в результате атаки нет.



Ранее сообщалось, что США объявили о начале операции под названием «Свобода», которая начнется в понедельник утром по ближневосточному времени, по выводу иностранных кораблей, застрявших в Ормузском проливе. Судна из разных регионов, которые не втянуты в конфликт, оказались в данной зоне случайно, не имея никакого отношения к происходящему.