В Смоленске отметили 80-летие освобождения города от нацистов

Смоленск стал первым городом, в котором воины-освободители водрузили на самом высоком здании красное знамя - с тех пор это стало доброй традицией.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На этой неделе в России отметили важную дату - 80 лет назад от немецко-фашистских завоевателей был освобожден Смоленск. Война пришла в город практически сразу. До Москвы всего 400 километров, и в плане Гитлера Барбаросса – захват Смоленска – был одним из ключевых пунктов.

Первым бомбардировкам город подвергся уже 24 июня 1941-го. Немцы сбрасывали на Смоленск тысячи зажигательных и фугасных бомб. Смоленск горел, огнем уничтожались целые улицы и кварталы. Но город держался. И эти несколько недель - пока Красная армия ценой невероятных усилий и потерь сдерживала натиск фашистов - позволили подготовить к обороне Москву. Именно эта «пробуксовка» - в самый сложный период - задержала немцев на подступах к столице до зимы, не дала им выйти к Москве до наступления холодов. Тех самых легендарных холодов зимы 1941-го…

Смоленск принял на себя основной удар и два года и три месяца - был в оккупации. 12 городов области и сотни деревень были разрушены до основания и буквально стерты с лица земли. Некоторые населенные пункты сжигали вместе с жителями. Были убиты более 150 тысяч мирных граждан, 230 тысяч военнопленных, более 160 тысяч человек угнали на каторжные работы в Германию.

В этом году суд признал массовые убийства мирных жителей, совершенные немецко-фашистскими захватчиками на оккупированной территории Смоленщины, геноцидом.

Как город отметил важную историческую дату, рассказывает из Смоленска Станислав Иващенко.

День победы в Смоленске всегда празднуют дважды. Девятого мая и двадцать пятого сентября - в дату освобождения города после двухлетней фашистской оккупации. С того дня прошло ровно 80 лет. Ценой жизней более полумиллиона человек, смоляне спасли Москву от молниеносного захвата гитлеровцами в 41-м году. А в 43-м всего за полтора месяца разгромили вражескую группу «Центр». События той осени в Смоленске вспоминают до сих пор.

«Эта дата - она не просто звук, Смоленщина была пролита кровью. Под сапогами фашистских захватчиков горела вся смоленская земля, но народ выстоял и победил», - отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Все годы, что Смоленская область находилась в оккупации, фашисты грабили город, уничтожая его экономику и культуру. Цифры шокируют: 870 из 900 предприятий были разрушены. Уцелевших жилых домов почти не осталось. Ценности главных музеев - вывезли в Германию. Туда же в качестве рабочей силы угнали огромную часть мирного населения. Тех, кто сопротивлялся - расстреливали на месте. Бесчинства фашистов, уже после освобождения города, фиксировали следователи и отправляли донесения в Москву.



На этой неделе - документы, хранившиеся в центральном архиве министерства обороны, рассекретили и опубликовали.

«На 10.10.1943 года устанавливается число жертв от 100 000 до 120 000 человек. А в годовщину оккупации Смоленска отпраздновали гитлеровцы таким образом, что сожгли и уничтожили 2,5 тысячи мирного населения Смоленска», - рассказала старший научный сотрудник ЦА МО Юлия Венгер.

С первых дней оккупации Смоленска немцы обустроили в центре города на месте бывших военных складов советских в лагерь. Сюда свозили и военных, и гражданских. Лагерь вмещал 3000 человек, но сюда загоняли в 10 раз больше, свозили и военных, и гражданских людей кормили по 150 граммов хлеба с опилками в день, естественно, заставляли людей работать, но тех, кто не мог работать, расстреливали ежедневно. Сейчас на этом месте обустроен Мемориал.

«Похоронено там, по приблизительным данным, около 45 000 военнопленных, замученных в этом лагере. Здесь они проходили, так называемую, обработку, селекцию. Выявляли здесь тех, кто готов сотрудничать и наоборот, подписывали смертный приговор тем, кто категорически не желал сотрудничать», - рассказал заведующий музеем «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Александр Целуев.

Вот еще показания свидетелей фашистского гнета. Люди рассказывали, как немцы жестоко издевались над военнопленными. Голодные русские солдаты, когда шли на работы под конвоем немцев, падали в пути. Их расстреливали на месте.

Шла партия пленных человек 400. На протяжении двух кварталов их пути, было обнаружено до 70 трупов расстрелянных. Или как показывает один очевидец, мимо его дома ежедневно гоняли на работы пленных и после их прохождения он около своего дома всегда обнаруживал 3-4 трупа. расстрелянных, которых ему лично приходилось хоронить.

Издевательствам и расстрелам подвергалось и мирное население. За годы войны регион потерял более полумиллиона жителей. До сих пор Смоленск так и не восстановил довоенную численность населения. В деревне неподалеку от города Ярцево - отряд карателей казнил почти 150 мирных жителей. В том числе и семью Федора Русакова. Он живая легенда Великой Отечественной. Ветерану-танкисту сейчас 103 года. В 43-м от рук фашистов погибли мать, сестры и племянники Русакова. Чудом остался в живых отец Федора Ивановича. В письме сыну он рассказал о случившемся.

«Я написал письмо родителям, не зная, что уже расстреляна семья. Отец ответил мне подробно, как это происходил расстрел. Я показал это письмо, я же молодой, тогда еще неопытный, какой там пацан деревенский. Комиссар, замполит командира батальона, организовали митинг, и зачитали это письмо отца», - вспоминает ветеран ВОВ 1941-1945 гг. Федор Русаков.

Нацисты сжигали деревни, а сами скрывались в лесах. Там же строили укрытия и мощные оборонительные сооружения. В лесах Красного Бора, что в 15 минутах езды от Смоленска, сохранилась даже вымощенная булыжниками и битыми кирпичами дорога, которую строили немцы. А еще - вот это укрытие. Долгое время его считали бункером Гитлера - он приезжал в Смоленск дважды: в ноябре 41-го и в марте 43-го. Позже выяснилось - фюрер прятался в другом месте, а бетонное сооружение - жизненно важный объект фашистского тыла.

«Вот этот мощный бетонный заголовок должен защищать от возможной бомбардировки. Водокачку, потому что все службы, которые в этом лесном массиве находились, а это 47 объектов, они были снабжены водопроводом, чтобы никакие германские солдаты и офицеры, которые здесь несли службу, не чувствовали никаких трудностей», - пояснил заведующий музеем «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Александр Целуев.

Переломным моментом стал август 43-шл. Тогда советские войска начали операцию «Суворов». В рассекреченных документах архива говорится, что немцы бежали в панике, а свою жестокость проявляли даже при отступлении. Минировали узкие подходы, оставляли в окопах отравленные ядом напитки, сжигали мосты через Днепр. В дни операции «Суворов» шли сильные дожди, размыло все дороги, Это осложнило не только путь отступающим немцам, но и наступающим бойцам Красной армии: надо было как-то доставлять боеприпасы. Но наши войска выстояли.



Понимая, что Красная армия вот-вот вернет себе Смоленск, фашисты обозлились и заминировали буквально все вокруг, отступая, подрывали. Уцелели только два объекта: Красная стена Смоленской крепости и белая здание, бывшая гостиница, он же штаб оккупационных войск. 25 сентября 1943 года капитан Советской Армии Прокопий Клепач в 03:40 водрузил на нее Красное знамя. Это был первый такой победный ритуал, после которого сложилась традиция на все уцелевшие и высокие здания. При освобождении городов советская армия поднимала красный флаг.



В 80-ю годовщину освобождения Смоленска теперь уже на площади Победы - снова дым и канонада. Участники клубов военной реконструкции показали, что предшествовало водружению красного флага над гостиницей. На несколько минут город погрузился в атмосферу войны.

После освобождения Смоленск восстанавливали 20 лет. Люди постепенно возвращались в город. В 47-м году сюда на службу отправили Федора Ивановича Русакова. Но уже не обычным танкистом, а офицером НКВД. Поклявшись отомстить за смерть родных, он стал разыскивать предателей. Согласно опубликованным архивам Минобороны: после освобождения региона подразделения СМЕРШ задержали десятки пособников нацистов.

Сегодня история повторяется. Смоляне также сражаются за Победу, но уже с украинскими неонацистами в зоне СВО. Недавно наши бойцы захватили баул с вещами одного из последователей гитлеровцев. Наряду с обычной украинской формой в вещмешке были китель солдата вермахта, каска со свастикой, и сувениры с нацистской символикой. Все это передали в Смоленский музей.