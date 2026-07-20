В школах Нью-Йорка впервые будет преподавать робот-гуманоид

В учебных заведениях Нью-Йорка впервые будет преподавать человекоподобный робот. Об этом сообщил совладелец новостной платформы Trending Politics Коллин Раг на своей странице в X.

«Нью-йоркский школьный округ станет одним из первых в Соединенных Штатах, который внедрит человекоподобного робота в учебный процесс. У Салли будет западно-нью-йоркский акцент, и она будет преподавать ученикам 11-го и 12-го классов в средней школе Саламанки», - написал Раг.

Как отмечается в публикации, «зарплата» робота-гуманоида значительно меньше, чем у среднестатистического учителя в Нью-Йорке, - 57 тысяч долларов в год. Но школьный округ обещает, что роботы никогда не заменят учителей-людей.

У Салли каштановые волосы, она двигает руками и ногами, но не может ходить по классу. Ученики будут входить в систему, чтобы гуманоид распознавал их и запоминал предыдущие взаимодействия. Робот будет помогать вести занятия по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту.

Ранее роботы-гуманоиды в США впервые в истории провели операцию живому пациенту. По информации Калифорнийского университета в Сан-Диего, механические хирурги удалили свинье желчный пузырь.